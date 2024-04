PSG : Une folie se prépare à Paris !

Arnaud De Kanel

Au lendemain du match nul entre le PSG et Clermont, le Collectif Ultras Paris a appelé à la mobilisation générale en vue du match face au FC Barcelone mercredi. Le grand jour approche et l'excitation augmente pour le match de l'année au Parc des Princes. En privé, le CUP promet un spectacle de folie.

Le Parc des Princes sera plein à craquer mercredi pour le match entre le PSG et le FC Barcelone. Dans le virage Auteuil, le CUP sera bien évidemment présent pour encourager les hommes de Luis Enrique et les ultras parisiens en attendent pas moins des autres supporters présents dans les tribunes. Dimanche, ils ont d'ailleurs publié un communiqué à ce sujet. « Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. Rentrons tôt au stade, portons la tunique rouge et bleue, faisons trembler les adversaires dès leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement. Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage, doit se sentir en territoire plus qu’hostile, assure le CUP. Il est de notre devoir de faire du Parc une forteresse terrifiante pour l’adversaire et, avec la détermination de notre équipe, qu’elle soit imprenable. Cette équipe, dont la mentalité guerrière et solide nous plaît, doit sentir tout un peuple déterminé à ses côtés », pouvait-on lire dans un communiqué publié sur X . Le CUP réserverait un accueil énorme.

Pas de fumigènes au Parc des Princes

D'après les informations de RMC Sport , le CUP aurait tout d'abord appelé à ne craquer aucun fumigène à l'intérieur du Parc des Princes pour la simple et bonne raison que le collectif est en sursis et sous la menace d'une suspension par l'UEFA en cas de récidive, ce qui pourrait le priver d'une éventuelle demi finale. En revanche, il devrait y avoir de l'animation dans l'enceinte parisienne.

Un accueil «énorme digne du match et l'une des meilleures animations du Collectif»