PSG : Une «figure clé» du projet QSI a signé, la grande annonce du Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendue, la signature d'un nouveau directeur général a enfin été officialisée par le PSG. Sans surprise, il s'agit de Victoriano Melero, qui assurait l'intérim depuis le départ de Jean-Claude Blanc en 2023. Nasser Al-Khelaïfi a commenté cette signature, ne manquant pas de se réjouir de ce choix rappelant que Victoriano Melero a été une «figure clé de la réussite» du PSG.

Longtemps en quête d'un nouveau directeur général pour remplacer Jean-Claude Blanc qui a rejoint Ineos en 2023, le PSG a décidé de promouvoir Victoriano Melero. Arrivé en 2017 au PSG en tant que secrétaire général, ce dernier assurait l'intérim depuis le départ de Jean-Claude Blanc. « Le Paris Saint-Germain, l'une des plus grandes institutions sportives au monde, est fier d'annoncer la nomination de Victoriano Melero au poste de Directeur général. Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de la nouvelle ère du Club, qui met l'accent sur l’innovation, la performance et l'excellence, sur et en dehors des terrains », précise le communiqué officiel du club. Et Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué d'afficher sa joie après l'annonce de cette signature.

«Victoriano a été une figure clé de la réussite de notre entreprise au cours des sept dernières années»

« Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Victoriano Melero en tant que Directeur Général du Paris Saint-Germain. Victoriano a été une figure clé de la réussite de notre entreprise au cours des sept dernières années et contribuera à développer la puissance commerciale, la performance et l'innovation au sein de notre organisation », explique le président du PSG dans le communiqué du club, avant de poursuive.

«Cette décision reflète l’engagement du Club à promouvoir nos talents»

« Cette décision reflète l’engagement du Club à promouvoir nos talents et à s’affirmer plus que jamais en tant qu'institution sportive, marque et entreprise mondiale et communauté unie au service de toute la famille Paris Saint-Germain », ajoute Nasser Al-Khelaïfi, visiblement ravi de pouvoir compter sur Victoriano Melero pour la suite du projet du PSG.