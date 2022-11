PSG : Un projet pharaonique à 1 milliard d'euros refroidit le Qatar

Arthur Montagne

Au lendemain de l'annonce de Nasser Al-Khelaïfi concernant le déménagement du PSG, les options pour un changement de stade se font rares. L'idée de devenir propriétaire du Stade de France ne semble pas intéresser le Qatar, mais la construction d'une nouvelle enceinte risque de représenter un investissement bien trop important, même pour QSI.

Depuis leur arrivée au PSG, les Qataris n'ont jamais caché leurs ambitions. Et jusque-là, c'est plutôt une réussite puisque la valeur du club a bondi pour atteindre près de 4 milliards d'euros. Mais il existe toujours un frein à l'expansion du PSG : Le Parc des Princes. Et pour cause, d'une part, le stade est trop petit puisqu'il possède une capacité avoisinant les 48 000 places, et surtout, il n'appartient pas au club de la capitale.

Le PSG veut un nouveau stade

C'est la raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi ne cache plus les ambitions du PSG qui pourrait se mettre en quête d'un nouveau stade. « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est que nous ne déménagions pas. Mais la ville de Paris nous pousse à le faire. Nous avons dépensé 85 millions d’euros pour moderniser le Parc, mais ce n’est pas notre stade », confiait le président du club de la capitale à Bloomberg .

Un projet trop ambitieux ?