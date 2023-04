PSG : Un projet colossal est lancé, la voie est libre pour le Qatar

Axel Cornic

Les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent rêver plus grand et auraient ainsi formulé une offre pour le rachat de Manchester United, l’un des plus grands clubs au monde mis en vente par la famille Glazer. Ça tombe bien, la concurrence semble peu à peu jeter l’éponge, puisque ce jeudi c’est l’homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus qui s’est retiré de la course.

Nous aurons peut-être deux des plus grands clubs d’Europe sous pavillon qatari. Après le PSG, le petit pays du Golfe Persique semble avoir l’intention de racheter Manchester United, mis officiellement en vente par ses propriétaires.

PSG : Galtier prépare une énorme contre-attaque, Riolo impliqué https://t.co/Td3DReW6Ov pic.twitter.com/LqJXwHJGBW — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Zilliacus renonce à Manchester United

Les Qataris ne sont pas seuls sur le coup, mais ce jeudi ils peuvent compter un adversaire en moins ! L’homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus a en effet annoncé son retrait, après le choix des propriétaires de Manchester United de lancer un troisième tour d’enchères.

« Ce processus vire à la farce »