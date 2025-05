PSG : Un phénomène rêve de signer, grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG durant le mercato estival 2024, Rayan Cherki était finalement resté à l'OL. Cette piste fait de nouveau couler beaucoup d'encre étant donné que le jeune attaquant sort d'une saison pleine avec son club formateur, et le journaliste Florent Gautreau affirme même que Cherki rêve de signer au PSG cet été.

Rayan Cherki (21 ans) au PSG, faut-il encore y croire ? Dimanche soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le jeune crack de l'OL a lancé un énorme appel du pied envers les dirigeants parisiens : « Si je me sentirais bien dans ce vestiaire du PSG ? Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas », a lâché Cherki.

« Il en rêve... »

Et le journaliste Florent Gautreau a fait une grosse annonce au sujet de Rayan Cherki et du PSG lundi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport : « Il en rêve et il regrette ce que lui ou son entourage a fait l'été dernier, que ça ne se soit pas fait l'été dernier. Le PSG a été très clair, très net, et Cherki s'est pris un petit peu le tapis. Pour lui, c'est un regret », explique-t-il.

« Il avait envie de venir »

« Je comprends que Cherki ait envie d'aller au PSG et je pense qu'il est capable de s'intégrer dans un jeu collectif ou tu dois participer, défendre et pas juste briller (...) Je pense que Luis Enrique sait que si Cherki n'est pas venu, c'est pas parce qu'il a dit qu'il hésitait, c'est parce qu'il y a toujours des querelles d'entourage autour des joueurs, et à cause de ça, il n'a pas pu venir. Le PSG ne va pas lui en tenir rigueur. Il avait envie de venir », poursuit Gautreau au sujet de Rayan Cherki au PSG. Reste à savoir ce qu'il en sera cet été.