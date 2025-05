PSG : Un «phénomène» débarque, c'est le choc !

Le 1er juillet 2021, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Avant de rejoindre le club de la capitale, le portier italien de 26 ans évoluait à l'AC Milan. Comme l'a avoué Antonio Donnarumma, son frère bluffait déjà les Rossoneri lors de son enfance.

«Ils sont restés bouche bée»

« Quand mes parents montaient me voir, "Gigio" venait avec eux. J'ai dit à mes entraîneurs de jeter un oeil sur mon petit frère, c'était un phénomène. Ils ne me croyaient pas, mais lorsqu'ils l'ont vu à l'oeuvre, ils sont restés bouche bée. Il a toujours voulu être gardien. Il me voyait partir m'entraîner, alors, dès l'âge de 5 ans, il enfilait les gants », a avoué Antonio Donnarumma, qui a huit ans de plus que son frère Gianluigi. Pour rappel, l'actuel pensionnaire du Torino a intégré le centre de formation de l'AC Milan en 2004.