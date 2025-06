PSG : Un Marseillais refuse de venir !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Soprano, rappeur incontournable et fier représentant de Marseille, enchaîne les interviews pour présenter son film « Marius et les Gardiens de la Cité Phocéenne », qui sortira le 9 juillet. Lors de son passage sur France 5, il a révélé la raison pour laquelle il n’a jamais donné de concert au mythique Parc des Princes à Paris.

Rappeur à succès et figure emblématique de Marseille, Soprano fait désormais ses premiers pas au cinéma. Il sera à l’affiche du film Marius et les Gardiens de la Cité Phocéenne, réalisé par Tony Datis, dont la sortie est prévue le 9 juillet. Récemment invité sur le plateau de C à Vous, le Marseillais en a profité pour présenter ce nouveau projet qui lui tient à cœur, tout en affichant son soutien à Mohamed Bouhafsi, journaliste et fan lui aussi de l’OM.