PSG : «Un joueur différent» fait son grand retour

De retour après une longue blessure, Nuno Mendes enchaîne les matches avec le PSG ces derniers temps. Il vient d'ailleurs d'être rappelé par Roberto Martinez avec la sélection portugaise. De bon augure à quelques semaines de l'Euro. Le sélectionneur du Portugal se réjouit d'ailleurs de pouvoir compter sur un «un joueur différent».

Après 10 mois d'absence, Nuno Mendes a enfin fait son grand retour avec le PSG. Le latéral gauche monte clairement en puissance et commence à enchaîner les matches. Il était même titulaire mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice (3-1). Des prestations qui lui ont permis d'être déjà rappelé en sélection avec le Portugal à seulement quelques semaines de l'Euro. Et Roberto Martinez ne tarit pas d'éloges pour le joueur du PSG.

«Nuno traverse maintenant un très bon moment»

« C'est important. Nuno traverse maintenant un très bon moment, il travaille très bien et s'implique au maximum. Ce sera très important pour nous de travailler avec lui sur ses matches et voir comment il va », lance le sélectionneur du Portugal en conférence de presse.

«C'est un joueur différent»