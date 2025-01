PSG : Un joueur appelé à la dernière minute, grosse surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a échappé de peu à une déconvenue en Coupe de France face à Espaly. Alors que le match semblait se diriger vers les tirs au but, Luis Enrique a surpris en envoyant Matvey Safonov à l’échauffement en vue d’une potentielle sortie d’Arnau Tenas avant l'exercice. L’entraîneur parisien s’est justifié.

Comme chaque année, la Coupe de France a encore donné lieu à quelques surprises, la plus grosse étant l’élimination de l’OL contre Bourgoin-Jallieu (2-2, 4-2 tab). Dans la soirée, c’est le PSG qui n’est pas passé loin de l’humiliation face à Espaly (4-2), qui espérait accrocher les tirs au but à quelques minutes du coup de sifflet final, lorsque les deux équipes étaient encore à égalité, mais les hommes de Luis Enrique sont parvenus à prendre le dessus.

Luis Enrique a envisagé un changement de gardien

L’entraîneur du PSG avait toutefois en tête la séance de tirs au but, au point d’imaginer un changement dans les cages. A quelques minutes de la fin, Luis Enrique a en effet envoyé Matvey Safonov à l’échauffement, ce dernier ayant brillé dans l’exercice au tour précédant face au RC Lens en détournant deux tentatives nordistes. L’Espagnol, interrogé en conférence de presse, reconnaît avoir songé à ce changement.

« Garder toutes les possibilités ouvertes »

« J’ai lancé Safonov à l’échauffement de façon à garder toutes les possibilités ouvertes, s’est justifié Luis Enrique, rapporté par Le Parisien. Je n’étais pas sûr de faire ce changement s’il y avait eu des tirs au but car Tenas est bon également sur cet exercice. Mais encore une fois, je voulais laisser tout ouvert et cela a été une chance de ne pas aller jusqu’aux tirs au but. »