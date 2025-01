Un joueur va trancher, transfert imminent au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et le départ de Randal Kolo Muani, il sera probablement le troisième mouvement officiel du PSG. Milan Skriniar va effectivement partir cet hiver et il ne manque d'ailleurs pas d'options sur le mercato. L'international slovaque va d'ailleurs rapidement trancher entre toutes ses offres, avec tout de même un premier tri qui a été fait et qui se résume à deux championnats : l'Angleterre ou la Turquie.

Le PSG prépare ses deux premières officialisations de l'hiver. Sans surprise, il s'agira de l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, qui s'engagera jusqu'en 2029 avec le club de la capitale qui a déboursé près de 70M€ pour le recruter en provenance de Naples, et de Randal Kolo Muani qui va être prêté à la Juventus sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Désormais, les Parisiens peuvent se concentrer sur d'autres dossiers, à commencer par celui concernant Milan Skriniar, dont le départ est désormais proche.

Skriniar va trancher pour son futur club !

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Milan Skriniar devrait trancher très rapidement concernant l'identité de son futur club. L'international slovaque n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et son départ du PSG est acté depuis plusieurs semaines. Mais il a pris le temps de la réflexion afin d'opter pour la meilleure solution possible qui semble se résumer à deux options désormais : l'Angleterre ou la Turquie.

Un choix entre l'Angleterre et la Turquie

L'EQUIPE révèle en effet qu'il s'agit d'un dilemme pour Milan Skriniar. Concrètement, s'il opte pour l'un des deux clubs turcs qui le suivent (Galatasaray et Fenerbahçe), il sera assuré d'être titulaire et d'avoir un rôle important. Mais l'attrait et le prestige de la Premier League pourraient également le séduire. D'autant plus que les deux clubs intéressés sont des formations de premier plan à savoir Tottenham et Aston Villa. Cependant, la concurrence risque d'être plus intense. En ce qui concerne les offres, Fenerbahçe serait disposé à lâcher 15M€ au PSG, tandis que les trois autres clubs discutent d'un prêt avec option d'achat. Le club de la capitale ne fermera aucune porte. C'est à Milan Skriniar de choisir, et c'est désormais imminent.