PSG : Un gros clash confirmé !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est un fait, Adrien Rabiot n’avait pas quitté le PSG dans les meilleures dispositions à l’été 2019, lui qui avait notamment été écarté de l’équipe première pour avoir refusé de prolonger son contrat. Et Thiago Silva confirme une rupture très compliquée à l’époque entre Rabiot et la direction du PSG.

« Son départ ne s’est pas bien passé »

« Ça fait mal. Déjà parce qu’il aurait pu faire beaucoup mieux avec nous, avec Paris. Il a pris la décision de partir, et son départ ne s’est pas bien passé. Et après, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival du PSG… C’est un choix personnel qui est propre à chacun. Mais ça me touche beaucoup de voir Adrien Rabiot, un petit du PSG, avec le maillot de Marseille », indique Thiago Silva au sujet de son ex-coéquipier du PSG.