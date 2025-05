PSG : Un coup légendaire se prépare ?

Pierrick Levallet

Le PSG peut réaliser une saison légendaire. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale peut encore remporter la Coupe de France et la Ligue des champions. La formation parisienne est en finale des deux compétitions. Et en les remportant, les Rouge-et-Bleu feraient ce qu’aucun autre club français n’a fait avant.

Pour la deuxième fois de son histoire, le PSG est en finale de la Ligue des champions ! Le club de la capitale a éliminé Arsenal ce mercredi soir, et affrontera donc l’Inter le 31 mai prochain à Munich. Mais ce n’est pas la seule finale que les Rouge-et-Bleu ont encore à disputer. Le 24 mai, le PSG retrouve le Stade de Reims. Le vainqueur repartira du Stade de France avec la Coupe de France en poche.

Le PSG en route vers un triplé historique ?

Et si le PSG venait à remporter les deux compétitions, la saison pourrait bien s’avérer légendaire. Comme le rapporte SPORT, aucun club français n’a réussi à remporter la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Le PSG a été sacré champion de France en avril. Il ne manquerait plus qu’à gagner les deux finales pour rendre cette saison historique.

Luis Enrique prépare déjà son vestiaire

À voir maintenant comment Luis Enrique gérera les prochains jours. Le coach du PSG devrait chercher à ménager ses principaux cadres lors des derniers matchs de championnat. L’objectif sera bien évidemment d’aller chercher la Coupe de France, mais surtout sa première Ligue des champions de son histoire.