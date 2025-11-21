PSG : Un clash éclate avec l’entraîneur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 1994 et 2002, Pierre Ducrocq a vu passer différents entraîneurs sur le banc du club de la capitale. Ça a notamment été le cas d’Artur Jorge. Mais voilà qu’entre les deux, le courant n’est pas forcément très bien passé. D’ailleurs, ça a même été jusqu’au clash à cause de la gestion de l’entraîneur du PSG et d’une interview de l’ex-Parisien.

Invité sur le plateau de France Bleu, Pierre Ducrocq s’est rappelé de ses années au PSG. Joueur du club de la capitale entre 1994 et 2002, il a notamment livré une anecdote avec Artur Jorge, lui qui venait d’être nommé entraîneur à Paris. Et entre les deux, le début de la relation a été loin d’être idéale…

« Quand il arrive, il me sort » « Quand Artur Jorge arrive à Paris, moi je suis titulaire depuis deux ans, mais quand il arrive, il me sort. Je suis remplaçant, il fait d’autres choix. Je suis sur le banc un, deux, trois, quatre matchs et un journaliste à la fin d’un match me pose la question : « Pourquoi tu ne joues pas ? ». Moi, je suis jeune, un peu naïf, je dis : « Je ne sais pas, demandez au coach. Je ne comprends pas » », a d’abord raconté Pierre Ducrocq.