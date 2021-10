Foot - PSG

PSG : Un ancien protégé de Pochettino raconte sa méthode !

Publié le 1 octobre 2021 à 23h45 par La rédaction

Si le PSG de Mauricio Pochettino a pu être irrégulier, la méthode de l’entraîneur argentin commence à faire ses preuves. Toby Alderweireld, son ancien joueur à Tottenham, a expliqué comment son ex-coach procède.

Depuis son arrivée au PSG en remplacement de Thomas Tuchel au début de l’année 2021, Mauricio Pochettino n’a pas encore fait taire les sceptiques. Si ses débuts avaient été prometteurs avec à mettre à son crédit une performance majuscule de son équipe face au FC Barcelone, l’entraîneur argentin n’a pas réussi à glaner le titre de champion de France. Cette saison, le PSG réalise un début d'exercice parfait malgré la contre-performance à Bruges (1-1) en Ligue des Champions.

« Cela peut énerver, mais on devient plus en forme et meilleur »