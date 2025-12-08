PSG - Transfert bouclé : Grosse surprise avec Marquinhos !

Recruté par le PSG à l'été 2013 pour 32M€ en provenance de l'AS Rome, Marquinhos n'était à cette époque qu'un simple espoir du football brésilien mais qui sortait d'une saison très prometteuse en Serie A. Et Jean-Michel Badiane, ancien titi du PSG, avoue d'ailleurs avoir été très surpris à cette époque que le transfert de Marquinhos se fasse et ait été validé par le club romain.
Présent au PSG depuis plus de douze ans maintenant, Marquinhos a traversé les époques du projet mis en place par le Qatar. Le défenseur central brésilien n'était qu'un simple espoir lorsqu'il a débarqué de l'AS Rome en 2013, avec un transfert bouclé pour 32M€. Et d'ailleurs, interrogé par RMC Sport, l'ancien joueur du PSG Jean-Michel Badiane avoue avoir été très surpris à cette époque que Marquinhos débarque au sein du club de la capitale.
Marquinhos au PSG, «je suis surpris»
« Quand il arrive, je suis surpris dans un premier temps car la Roma comptait sur lui. Leonardo a eu raison de le recruter, c'était bien joué », indique l'ancien défenseur central du PSG, qui salue donc le travail de Leonardo qui était directeur sportif du club francilien à cette époque, et qui a eu le flair de tenter le coup avec Marquinhos.
« Il est apprécié de tout le monde »
Et Zoumana Camara, qui a côtoyé Marquinhos durant ses premières années au PSG, rend également hommage au capitaine brésilien : « C'est quelqu'un de top. Il est apprécié de tout le monde. Si vous demandez aux salariés du club, ils vont tous le citer en positif. Il est respectueux, positif, agréable, il a toujours un petit mot gentil. Il y a aussi le talent du joueur. Quand vous mixez humainement quelqu'un de top et en plus un joueur de très haut niveau, forcément cela donne ce que doit être un Capitaine. Il représente ce qu'est le PSG aujourd'hui », indique l'ancien joueur du PSG sur RMC.