PSG - Transfert bouclé : Grosse surprise avec Marquinhos !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent au PSG depuis plus de douze ans maintenant, Marquinhos a traversé les époques du projet mis en place par le Qatar. Le défenseur central brésilien n'était qu'un simple espoir lorsqu'il a débarqué de l'AS Rome en 2013, avec un transfert bouclé pour 32M€. Et d'ailleurs, interrogé par RMC Sport, l'ancien joueur du PSG Jean-Michel Badiane avoue avoir été très surpris à cette époque que Marquinhos débarque au sein du club de la capitale.

Marquinhos au PSG, «je suis surpris» « Quand il arrive, je suis surpris dans un premier temps car la Roma comptait sur lui. Leonardo a eu raison de le recruter, c'était bien joué », indique l'ancien défenseur central du PSG, qui salue donc le travail de Leonardo qui était directeur sportif du club francilien à cette époque, et qui a eu le flair de tenter le coup avec Marquinhos.