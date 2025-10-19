PSG - Transfert à 40M€ : Il annonce enfin une bonne nouvelle ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€ cet été, Lucas Chevalier peine encore à convaincre les observateurs depuis le début de la saison. Mais Lionel Charbonnier, ancien gardien de l'équipe de France, semble persuadé que le nouveau portier du PSG finira par trouver ses marques et monter en puissance dans les mois à venir.

Très lucide sur les performances actuelles de Lucas Chevalier au PSG et sa nouvelle prestation en demi-teinte vendredi soir contre Strasbourg (3-3) alors qu'il a été recruté pour 40M€ lors du dernier mercato, Lionel Charbonnier a évoqué les faiblesses de l'ancien gardien du LOSC au micro de l'After Foot, sur RMC Sport. Mais il annonce également une nouvelle rassurante au PSG sur le cas Chevalier.

« Il n’en fait pas assez » « Une fixette Chevalier ? Non, on est obligé de le reconnaître. Il n’en fait pas assez, il n’a pas fait le taf. Sur le premier, j’ai bien analysé, il est en train de reculer et il ne doit pas le faire, il doit avancer. (…) Il plonge en arrière, et c’est rédhibitoire. A la limite celui-là, voilà. Mais le deuxième, il essaye de tendre la jambe, il a les crampons qui se prennent dans le tapis », admet dans un premier temps Charbonnier sur le nouveau gardien du PSG.