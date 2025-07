PSG : Transfert à 125M€, il balance !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Assurément l’un des transferts majeurs de l’été. Formé au Bayer Leverkusen, Florian Wirtz s’est engagé pour cinq saisons avec Liverpool, dans le cadre d’un transfert estimé à 125 M€. Dans un entretien accordé à la presse allemande, son père a dévoilé les coulisses de l’opération. En réalité, seuls deux clubs étaient en lice : le Bayern Munich et donc les Reds d’Arne Slot.

Le Bayer Leverkusen perd l’un de ses joyaux. Après le départ de Xabi Alonso vers le Real Madrid, c’est Florian Wirtz qui fait ses valises. Le jeune milieu offensif, véritable symbole du renouveau du club allemand, s’est engagé pour cinq saisons avec Liverpool. Montant de l’opération : 125M€, un transfert historique pour les Reds et un tournant majeur du mercato estival. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City, de Manchester United ou encore du PSG, Wirtz était l’une des cibles les plus convoitées d’Europe. Mais selon Hans-Joachim Wirtz, son père et conseiller, seuls deux clubs étaient réellement en lice : Liverpool et le Bayern Munich.