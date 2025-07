PSG : Du jamais vu sur Canal+ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a soulevé la Ligue des champions au terme de la première saison de la nouvelle formule. Plus de matchs, de grands rendez-vous et d'audience donc pour Canal+, diffuseur de la plus belle des compétitions de clubs du Vieux Continent en France. D'ailleurs, le parcours du PSG a permis à la chaîne cryptée d'établir un record historique.

Pour sa 55ème année d'existence, le PSG a rêvé plus grand sur les antennes de Canal+. Quatorze ans après l'arrivée de QSI, jour pour jour, le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des champions de son histoire le 31 mai dernier à l'Allianz Arena de Munich. Son emblématique capitaine Marquinhos fondait en larmes après ce sacre tant attendu au micro de la journaliste Margot Dumont sur les antennes de la chaîne cryptée.

«Avec 40 ans d'expérience dans le foot, nous n'en avions jamais diffusé un avec 18 matches simultanés» Grâce à cette nouvelle formule de la Ligue des champions avec une saison régulière plutôt qu'une phase de poules, de nombreux téléspectateurs se sont rassemblés derrière leurs téléviseurs. Pour L'Equipe, Thomas Sénécal a évoqué un exercice historique pour Canal+, diffuseur de la Ligue des champions. « Nous avions au total 546 matches à mettre à l'antenne. Et le succès a été immédiat avec + 15 % par rapport à la saison précédente. La saison régulière a rassemblé un grand nombre de fidèles, le multiplex, à la fin de la phase de groupes, a aussi crevé l'écran. Avec 40 ans d'expérience dans le foot, nous n'en avions jamais diffusé un avec 18 matches simultanés. Ça nous a donné un spectacle dingue avec 60 buts, du suspense... ».