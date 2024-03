PSG : Thierry Henry annonce deux gros dangers !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG va être fixé sur son sort ce vendredi midi avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Plusieurs options sont possibles avec du très lourd au programme, mais à en croire Thierry Henry, il y a surtout deux équipes à éviter si le PSG souhaite continuer son aventure européenne : le Real Madrid ainsi que Manchester City.

Après avoir éliminé la Real Sociedad en 8es de finale (victoires 2-0 et 2-1 sur les deux matchs), le PSG a donc validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et le club de la capitale peut d'ores et déjà s'attendre à du très lourd pour le prochain tour...

Mercato : Luis Enrique scelle son avenir au PSG ! https://t.co/OPMzwejuCd pic.twitter.com/8Sm2cZR4PB — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Du lourd face au PSG

En effet, le PSG (dernier représentant français dans cette compétition) pourrait hériter du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Atlético de Madrid, de Manchester City, d'Arsenal, du Bayern Munich ou encore du Borussia Dortmund. Et au micro de CBS Sports , Thierry Henry a annoncé les deux principales menaces à éviter pour aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions.

Henry se méfie du Real Madrid et de City