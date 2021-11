Foot - PSG

PSG : Super Ligue, UEFA… Le Barça s’attaque au PSG pour le Fair-play financier !

Publié le 21 novembre 2021 à 1h45 par Th.B.

Ne comprenant pas le fait que les dépenses du PSG ne soient pas plus surveillées par l’UEFA, le FC Barcelone s’est offusqué par la voix de son directeur exécutif Mateu Alemany en justifiant la tentative du club d’instaurer une Super Ligue afin d’apporter une certaine équité budgétaire qui n’existe pas actuellement selon lui.

Bien que le PSG n’ait pas énormément investi sur le marché des transferts cet été, la plupart de ses recrues étant arrivées grâce à leurs statuts d’agents libres, la masse salariale du Paris Saint-Germain a énormément augmenter. De quoi inciter certaines figures fortes du football européen comme le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, ou l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp à se poser des questions sur l’efficacité du fair-play financier instauré par l’UEFA. Et du côté de Barcelone, on ne comprend absolument pas comment le PSG ne puisse pas être beaucoup plus surveillé, ce qui déséquilibre l’équilibre budgétaire des clubs selon Mateu Alemany. De quoi justifier la tentative d’instauration de la Super Ligue selon le directeur exécutif du FC Barcelone.

« C'est un problème, on nous demande de rivaliser avec des clubs qui n'ont aucune sorte de restrictions »