PSG : «Stratosphérique», Riolo annonce le Ballon d'Or !

Grand artisan du sacre du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a remporté le titre de meilleur joueur de la compétition. Interrogé sur le numéro 10 de Luis Enrique, Daniel Riolo n'a pas tari d'éloges à son égard, affirmant qu'il méritait de remporter le prochain Ballon d'Or.

«Evidemment qu'il mérite le Ballon d'Or»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo s'est totalement enflammé pour Ousmane Dembélé, militant pour que le meilleur joueur de la Ligue des Champions 2024-2025 remporte le Ballon d'Or cette année. « Dembélé est plus que candidat au Ballon d’Or. On peut préférer techniquement le rapport au ballon de Yamal, mais sur la saison, il mérite 1000 fois. Hakimi ? Moi je lui donne, je vais lui donner chez lui s’il veut, mais on sait très bien que c’est plus compliqué. Même déjà Rodri, pour un joueur un peu inattendu, c’est un tous les 10 ans des mecs qui ne sont pas attaquants. Pour moi, la transformation du PSG, c’est la transformation de Dembélé. Ça vient beaucoup de là, c’est lui qui déclenche les pressings, qui va chercher les ballons, qui est meneur et numéro 9. La transformation, c’est Dembélé. La saison de Dembélé est stratosphérique. Personne n’imaginait un jour que ce joueur allait faire une saison aussi folle. C’est lui qui a transformé le PSG. Evidemment qu’il mérite le Ballon d’Or », a déclaré le journaliste de RMC Sport.