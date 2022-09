Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos reçoit un message frustrant

Publié le 16 septembre 2022 à 14h15 par Arthur Montagne

Malgré son retour de façon régulière dans le onze de départ du PSG, Sergio Ramos n'a pas été convoqué par Luis Enrique pour les deux prochains matches de la sélection espagnole. Un message inquiétant envoyé à l'ancien défenseur du Real Madrid puisqu'il s'agit du dernier rassemblement avant la Coupe du monde.

Après une saison plus que frustrante, marquée pas de nombreuses blessures, Sergio Ramos enchaîne les titularisations avec le PSG. Un retour en forme qui laissait penser que l'ancien défenseur du Real Madrid ferait son retour en sélection espagnole, un an et demi après sa dernière sélection. Mais Luis Enrique en a décidé autrement.

Luis Enrique justifie l'absence de Ramos...

Présent en conférence de presse, le sélectionneur espagnol a envoyé un message à Sergio Ramos qui ne devrait pas particulièrement le rassurer. « La porte de l'équipe nationale n'est fermée pour aucun joueur espagnol en activité. Quel pourcentage voulez-vous entendre concernant sa participation à la Coupe du monde ? Allez, 80. Je plaisante, mais je ne sais pas », lance Luis Enrique qui se réjouit toutefois pour le retour en forme de Sergio Ramos avec le PSG.

