PSG : Sarkozy appelé à la rescousse pour négocier avec le Qatar

Arnaud De Kanel

Le PSG est engagé dans un véritable bras de fer avec la Mairie de Paris au sujet du rachat du Parc des Pinces. Le Qatar pousse pour que l'enceinte parisienne devienne sa propriété, mais se heurte au refus catégories d'Anne Hidalgo et de ses adjoints. Et alors que Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la possibilité de la construction d'un nouveau stade, la maire de Paris aimerait reprendre contact avec le président du PSG par l'intermédiaire de Nicolas Sarkozy.

Désireux de posséder son propre stade comme la plupart des grands clubs européen, le PSG souhaite racheter le Parc des Princes. Mais depuis plus d'un an, Anne Hidalgo et ses adjoints ferment la porte. Les relations sont donc au point mort et la maire de Paris aurait sollicité Nicolas Sarkozy pour apaiser les tensions et renouer avec le dialogue avec Nasser Al-Khelaïfi.

Hidalgo demande de l'aide à Sarkozy

Bien consciente de la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de quitter le Parc des Princes si aucun accord est trouvé, Anne Hidalgo tente de le retenir. D'après L'Equipe , elle aurait échangé sur ce dossier avec Nicolas Sarkozy, lui demandant ainsi de relayer leur échange au président du PSG.

Le Qatar fixe un ultimatum de 3 mois

La situation est urgente pour la Mairie de Paris. Nasser Al-Khelaïfi ne donne que trois mois pour que la situation change. Des discussions ont même été ouvertes avec la mairie de Montigny-le-Bretonneux pour se renseigner sur la possibilité de construire un nouveau stade dans la ville des Yvelines.