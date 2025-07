PSG : Riolo annonce une «machine infernale», c'est la panique !

Le PSG de Luis Enrique a réalisé la saison presque parfaite. En effet, le club de la capitale a réussi un incroyable quadruplé en remportant la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et le Trophée des Champions. Alors que le PSG est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs, Daniel Riolo s'est totalement enflammé.

Le 31 mai 2025 est désormais une date inoubliable pour le PSG. En effet, c'est ce jour-là que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire, ayant écrasé l'Inter (5-0) en finale. En plus de la C1, le PSG a remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions cette saison. Et en guise de cerise sur le gâteau, le club emmené par Luis Enrique pourrait être sacré à la Coupe du Monde des clubs ce dimanche soir. Pour ce faire, le PSG doit l'emporter face à Chelsea en finale.