PSG : Recruté pour 42M€, son calvaire est fini

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2022 pour 42M€ en provenance du FC Porto, Vitinha a donc couru pendant près de dix mois derrière son premier but sous la tunique parisienne. C’est désormais chose faite, et le milieu de terrain portugais n’a pas caché son soulagement à ce sujet samedi soir.

Samedi soir, après la victoire ô combien importante du PSG sur le RC Lens en Ligue 1 (3-1), Christophe Galtier a eu un petit mot pout Vitinha, qui a inscrit son tout premier but sous le maillot du club de la capitale : « Il revient en forme après un petit passage à vide (…) Avec Fabian Ruiz, ils sont important sur la manière dont on doit défendre, mais aussi en étant les premiers relanceurs de l’équipe », a indiqué l’entraîneur du PSG au micro de Free Ligue 1 . Il faut dire que Vitinha, recrue la plus onéreuse de l’été dernier avec un transfert à 42M€, courait depuis un moment derrière cette première réalisation.

« Très important pour moi »

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Vitinha a d’ailleurs affiché un gros soulagement d’avoir inscrit ce premier but au PSG : « Oui, c’est très important pour moi, personnellement. J’ai cherché très longtemps ce but. Je suis très content de marquer aujourd’hui, mais la victoire reste la priorité. Nous avons fait face et battu un très bon adversaire. Ils font un très bon championnat. C’était un match très important et la victoire est capitale, je le répète », a confié le milieu de terrain portugais.

