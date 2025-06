PSG - Real Madrid : La nouvelle guerre qui se prépare !

Le PSG est peut-être en train de basculer dans une nouvelle dimension. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Kevin Durant en tant qu’actionnaire minoritaire. La superstar NBA va participer, avec Arctos, a un nouveau projet chez les Rouge-et-Bleu. Une nouvelle guerre avec le Real Madrid semble d’ailleurs se préparer.

Le PSG, concurrent direct du Real Madrid désormais ?

« Aujourd'hui, les concurrents du PSG ne sont absolument plus en France. Ce sont les autres grands clubs européens de football, comme le Real Madrid et le FC Barcelone, qui sont des grands clubs omnisports ou multisports. Ils ont effectivement déjà des équipes de basket, voire des équipes de handball de premier plan pour ce qui est du Barça. Le PSG a déjà le judo, avec une équipe qui a déjà gagné la Ligue des champions » a d’abord expliqué Christophe Lepetit, économiste du sport et chargé d'études au Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges, dans un entretien accordé à France Info.