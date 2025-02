PSG : «Qu'ils partent», Riolo règle ses comptes en direct !

Thomas Bourseau

Entre le Qatar et le PSG, le divorce pourrait-il devenir une réalité ? Pour le moment, il ne s'agirait que d'une menace de la part du pays de la péninsule arabique de retirer ses investissements en France avec le Paris Saint-Germain et beIN SPORTS. Quand bien même, Daniel Riolo les incite à s'en aller si leur mécontentement est trop important. Explications.

Depuis 2011 et le rachat du club, le PSG est sous pavillon qatari. Néanmoins, après plus d'une décennie au Paris Saint-Germain, les propriétaires du club parisien menaceraient de partir selon RMC Sport. La faute à de «fausses affaires judiciaires» auxquelles le président Nasser Al-Khelaïfi est occasionnellement mêlé depuis plusieurs années d'après une source proche du gouvernement qatari pour RMC.

«On va tous mourir, c'est quoi l'histoire ?»

Une menace qui ne déstabilise pas Daniel Riolo, bien au contraire. « Le Qatar s'en va du football et alors ? Il va se passer quoi ? On va tous mourir, c'est quoi l'histoire ? Rappelons quand même qu'ils arrivent parce que Sarko (ndlr Nicolas Sarkory, président de la République en 2011) les fait venir. Ils viennent parce que leur intérêt est de monter en puissance, pour devenir un acteur politique majeur et être dans un pays important dans le monde et avec une Coupe du monde à échéance de 10 ans. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ce qu'ils font est très intéressant pour le football français dans un premier temps parce qu'effectivement par le biais de beIN, ils mettent de l'argent là où Canal ne voulait plus en mettre assez ». a confié l'éditorialiste de RMC dans un premier temps.

«Ce qui devient insupportable, c'est qu'ils deviennent les patrons de tout»

Par la suite de sa tirade, Daniel Riolo n'a pas manqué de taper du poing sur la table en estimant que petit à petit, l'ultra domination du Qatar a fini par tuer à petit feu le championnat de France. « Leur première période je comprends et je ne la critique pas à ce moment-là. Ce que je critique c'est le plein pouvoir qu'on commence à leur donner petit à petit. Ce qui devient insupportable, c'est qu'ils deviennent les patrons de tout. Au-delà de tous les abus, c'est ce qu'il se passe avec CVC, que le président de la Ligue rentre dans leur poche et cette position d'ultra domination qui finit par flinguer un championnat qui n'existe plus d'ailleurs ».

«Partez si vous n'êtes pas contents»

Pour finir, Riolo a assuré pendant la diffusion de l'After Foot de jeudi soir que les Qataris n'avaient qu'à plier bagage si leur mécontentement est si fort que cela.

« S'ils s'en vont maintenant ? C'est quoi le problème ? Le PSG, des repreneurs il y en aura des tonnes. Les Américains ou autres, c'est sûr qu'il y en aura plein. (...) Partez si vous n'êtes pas contents. C'est du bluff, ils ont beaucoup trop d'intérêts ici, ils ne veulent pas s'en aller. Barrez-vous si vous n'êtes pas contents. Je comprends tous ces gens qui chialent. Le PSG a vécu avant et vivra après. Evidemment, c'est fait par le biais de tous leurs réseaux, sur Twitter (X) et compagnie. Tous ces comptes qu'ils achètent avec tous ces gens qu'ils arrosent. Ils chialent et forcément, les larmes dégoulinent sur les autres qui chialent encore plus. Mais on n'en a rien à cirer au fond. Le PSG sera repris ».