PSG : QSI reçoit une incroyable réponse à 1 milliard d'euros

Thibault Morlain

Le Parc des Princes est devenu trop petit pour le PSG. Alors que QSI aimerait ainsi racheter l'enceinte sportive pour faire des travaux, il faut pour cela se mettre d'accord avec la ville de Paris sur la vente et surtout sur le prix de l'opération. Le PSG aurait fait une offre, mais on serait très loin de la valeur qui pourrait être réclamée pour le Parc des Princes.

Et si le PSG jouait ailleurs qu'au Parc des Princes ? Cela ne serait aujourd'hui pas impossible. En effet, le club de la capitale étudierait toutes les possibilités compte tenu qu'un accord semble impossible à trouver avec la ville de Paris pour le rachat du stade parisien. Afin de faire des travaux et agrandir le Parc des Princes, QSI souhaite en être propriétaire. Mais visiblement, entre l'offre du PSG et la demande de Paris, l'écart serait beaucoup trop grand...

40M€ pour le Parc des Princes ?

Le PSG est pourtant passé à l'offensive pour tenter de racheter le Parc des Princes. Et une offre aurait ainsi été formulée à la maire de Paris pour devenir propriétaire de ce bien. Ainsi, Le Parisien est venu confirmer mes informations parues ces derniers jours, expliquant que le PSG avait proposé 40M€. Pas de quoi convaincre la ville de Paris. Et on serait d'ailleurs très loin de ce qu'elle pourrait demander pour le Parc des Princes.

Plutôt 1 milliard d'euros !