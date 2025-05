PSG - Qatar : Le clash surprise en public !

Avec sa large victoire sur le Stade Rennais (4-2), l’Olympique de Marseille a confirmé sa deuxième place de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain. Mais le gap semble encore trop important avec le rival, comme l’a avoué ce lundi face à la presse le président Pablo Longoria.

« Ce n'est pas la même chose d'avoir un propriétaire privé et d'être détenu par un état »

« On cherche toujours à augmenter notre niveau et forcément en y arrivant, c'est comme ça que l'on réduira l'écart. Mais notre ambition, ce n'est pas ça, on veut simplement se qualifier en Ligue des Champions chaque année pour trouver de la récurrence et continuer à progresser » a précisé Pablo Longoria, avant de glisser un petit tacle aux propriétaires du PSG. « Ce n'est pas la même chose d'avoir un propriétaire privé et d'être détenu par un état ».