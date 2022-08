Foot - PSG

PSG : Pour sa première, Christophe Galtier prévient ses joueurs

Publié le 6 août 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau mis à jour le 6 août 2022 à 21h02

Bien qu’il ait déjà opéré en Ligue 1 avec l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, Christophe Galtier ne compte pas manquer ses débuts dans l’élite du football français avec le PSG. Après un sacre au Trophée des champions, le coach du club de la capitale veut bien démarrer et a fait part de son sentiment quant à sa première en championnat avec le PSG.

Christophe Galtier s’est déjà assis sur le banc du PSG à cinq reprises depuis sa prise de fonctions le 4 juillet dernier. Quatre matchs amicaux tous remportés par les hommes de Galtier ainsi qu’en point d’orgue d’une préparation rondement menée, un sacre face au FC Nantes à Tel-Aviv dimanche dernier pour le Trophée des champions (4-0).

« Sentiment d’intensité ? Oui, encore plus quand on est l’entraîneur du Paris Saint-Germain »

Et pour son deuxième match officiel, après le Trophée des champions, Christophe Galtier fait ses débuts en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs au Paris Saint-Germain avec… un déplacement sur la pelouse de Clermont Foot ce samedi soir. Et forcément, cette sensation est intense pour Galtier pour ses débuts en championnat avec une nouvelle équipe et qui plus est avec le PSG. « Le sentiment d’intensité avant un premier match ? Oui, encore plus quand on est l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Évidemment, c’est la rentrée des classes. On va avoir un bon terrain et sûrement une équipe joueuse, un stade plein comme d’habitude avec le Paris Saint-Germain et nous, on a envie de bien démarrer ». a dans un premier temps confié Christophe Galtier au micro de Canal+ ce samedi.

« On doit être sur la continuité, encore s’améliorer »