PSG - Polémique : Tuchel sort du silence sur le huis clos !

Publié le 10 mars 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG affrontera le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos mercredi soir, Thomas Tuchel a livré son ressenti à ce sujet.

C’est officiel depuis lundi matin : la Préfecture de Police de Paris a annoncé que le choc entre le PSG et le Borussia Dortmund, comptant pour les 8es de finale retour de la Ligue des Champions, se jouerait à huis clos au Parc des Princes. Une décision qui fait suite à l’épidémie de coronavirus qui frappe actuellement l’Europe de plein fouet. Interrogé ce mardi au micro de RMC Sport , Thomas Tuchel affiche son regret de jouer ce rendez-vous capitale pour le PSG dans ses supporters.

« À nous de nous adapter »