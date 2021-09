Foot - PSG

PSG - Polémique : Phil Collins, Parc des Princes… Le PSG prend une décision radicale !

Publié le 17 septembre 2021 à 12h45 par H.G.

Alors qu’une vive polémique secouait le PSG depuis samedi dernier et le changement de musique accompagnant l’entrée des joueurs au Parc des Princes, le club de la capitale a décidé de faire machine-arrière.

Dans sa volonté de moderniser davantage encore l’image du PSG, la direction parisienne a dernièrement décidé de changer la musique d’entrée des joueurs au Parc des Princes. Exit Phil Collins et son emblématique Who Said I Would , place à une « Intro » signé Dj Snake, diffusée lors de ses concerts de la tournée promotionnelle de son disque Carte Blanche paru en 2019. Seulement voilà, très attachés au son de l’ancien buteur et chanteur du groupe Genesis, les supporters du PSG n’ont pas caché leur colère face à ce changement. Dj Snake lui-même a réagi sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il ne savait pas que le son qu’il a transmis au club pour la présentation de Lionel Messi servirait ensuite de musique d’entrée des joueurs au Parc des Princes.

« Phil Collins revient au Parc dimanche »