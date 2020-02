Foot - PSG

PSG - Polémique : La nouvelle sortie fracassante de Pierre Ménès sur le clash Tuchel-Mbappé !

Publié le 4 février 2020 à 7h15 par B.C.

Alors que l’accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé fait la une actuellement, Pierre Ménès estime que le point de non-retour a été atteint entre les deux hommes.

Mécontent de quitter la pelouse du Parc des Princes avant le coup de sifflet final face à Montpellier (5-0), Kylian Mbappé a affiché son mécontentement auprès de Thomas Tuchel, avant de regagner le banc de touche furieux. Une action qui a fait couler beaucoup d’encre et qui suscite de nombreuses interrogations sur la relation entre les deux hommes. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter , Pierre Ménès est revenu sur cette affaire et craint désormais une défiance de Kylian Mbappé envers son entraîneur au PSG.

« Je pense qu’entre Tuchel et Mbappé, le divorce est consommé »