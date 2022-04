Foot - PSG

PSG : Pochettino confronté à une incroyable hécatombe !

Publié le 2 avril 2022 à 13h34 par La rédaction

Pour la réception de Lorient dimanche soir, le PSG sera privé de dix joueurs au total dont Marco Verratti et Angel Di Maria.

Après la trêve internationale, le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Lorient dimanche. Après la déroute face à l'AS Monaco (0-3), les Parisiens n'ont plus le droit à l'erreur sous peine de tomber dans une crise et de trembler dans la course au titre alors que le PSG dispose d'une solide avance. Mais pour la réception des Merlus, Mauricio Pochettino sera privé de... 10 joueurs ! Par le biais de son traditionnel point médical, le club de la capitale annonce effectivement que Angel Di Maria, Keylor Navas, Julian Draxler, Juan Bernat, Abdou Diallo, Ander Herrera, Marco Verratti, Layvin Kurzawa, Lucas Lavallée et Ismaël Gharbi sont tous forfaits pour dimanche. Un sacré casse-tête s'offre donc à Mauricio Pochettino.