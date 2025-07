PSG : «Paris les étale», le réglement de comptes dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG est passé au travers. Si dominant contre les grosses formations européennes pendant cette Coupe du monde des clubs, le champion d'Europe a été corrigé par Chelsea pendant la finale dimanche dernier et n'a donc pas signé un doublé : Ligue des champions - Coupe du monde des clubs. Pour Mohamed Sissoko, il s'agit d'un accident de parcours pur et dur.

Du côté du Paris Saint-Germain, la saison parfaite s'est jouée à un seul match. Et pour cause, après avoir fait un carton plan sur le plan national avec le Trophée des champions, la Ligue 1 et la Coupe de France, l'enthousiasmante équipe de Luis Enrique allait chercher la première Ligue des champions de son histoire le 31 mai dernier à l'Allianz Arena de Munich. Et ce, avec classe puisque le PSG s'offrait l'Inter en finale sur le score fleuve de 5 buts à 0.

«Un PSG avec ou sans Willian Pacho, ce n'est pas la même chose» Engagés pour le Mondial des clubs aux Etats-Unis qui a livré son verdict dimanche dernier au MetLife Stadium dans le New Jersey, les Parisiens avaient signé plusieurs performances de haute volée face au Real Madrid (4-0), au Bayern Munich (2-0) et à l'Atletico de Madrid (4-0) avant de s'écrouler en finale face à Chelsea lauréat de la Ligue Europa Conférence cette saison (3-0). Pour Mohamed Sissoko, l'absence de Willian Pacho et la fatigue sont les réseaux du naufrage du PSG. « Chelsea était plus fort et Paris est passé à côté, oui, mais ce match s'est joué sur la fraîcheur, pas sur la qualité. Ils paient l'accumulation de la saison, or le physique est primordial pour leur style de jeu. Et puis un PSG avec ou sans Willian Pacho, ce n'est pas la même chose ».