PSG - OM : Le tacle sorti de nulle part de Benatia

Le rideau est tombé sur cette saison de Ligue 1. L'OM prend la deuxième place à distance respectable du PSG, une nouvelle fois champion de France. Admiratif, Medhi Benatia n'oublie pas la rivalité. En commentant l'écart qui subsiste entre son équipe et celle détenue par QSI, le responsable marseillais a glissé un petit tacle au club parisien.

Le PSG a été salué par l’ennemi historique. Sur le plateau de beIN SPORTS ce samedi, Medhi Benatia a félicité le club parisien pour sa magnifique saison qui n’est pas encore terminée puisqu’il y a encore une Ligue des champions à aller chercher (le 31 mai prochain face à l'Inter).

Le PSG félicité à Marseille

« Le PSG que j’ai vu ses cinq derniers mois est le meilleur PSG depuis Le début de L’ère qatarie. On voit qu’ils courent ensemble, ils ont compris qu’il fallait être une équipe. Est-ce qu’on peut rivaliser avec le PSG ? J’ai dit que quand tu es l’OM tu dois terminer sur le podium, disputer la Ligue des champions et s’il y a un truc à aller chercher au-dessus, tu dois être là. Lille l’a fait, d’autres l’ont fait. On a rien à envier aux autres. On doit être sur de nos forces, ils ont de l’avance sur nous. Mais j’ai envie de progresser, faire une meilleure saison et si c’est le cas, on ne sera pas loin » a confié le directeur du football de l’OM ce samedi.

L'énorme pique de Benatia

Présent sur le plateau, Benjamin Moukandjo lui a alors demandé s’il ne fallait pas s’inspirer du nouveau projet parisien en misant sur des jeunes talents prometteurs. La réponse de Benatia a été piquante. « Depuis que je suis rentré dans ce rôle, j’essaye de m’inspirer de ce que j’ai connu dans d’autres clubs. Et sans vouloir manquer de respect, je préfère m’inspirer de la Juventus,du Bayern Munich plutôt que par le PSG. Mais je reconnais que le PSG a crée une véritable équipe, ils ont mérité leur qualification » a confié l’ancien international marocain. Le message est passé.