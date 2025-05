PSG : Le coup de foudre dévoilé au grand jour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En la personne de Willian Pacho, Marquinhos a eu un nouveau compère dans l'arrière-garde du PSG cette saison. Le transfert à 40M€ de l'Equatorien a été un franc succès jusqu'ici et le principal intéressé s'est réjouit pendant un échange avec la presse étrangère de son partenariat avec la star brésilienne.

Le Paris Saint-Germain a fait une recrue phare que personne n'attendait. A la surprise générale, le club parisien annonçait le transfert de Willian Pacho pour 40M€ sans le moindre bonus comme le révélait le10sport.com en août dernier. Le défenseur équatorien de 23 ans l'une des trois bonnes pioches du Paris Saint-Germain avec Joao Neves et Désiré Doué.

«C'est une personne incroyable»

Aux côtés de Marquinhos hebdomadairement depuis près d'un an, capitaine et patriarche du PSG, Willian Pacho n'en revient toujours pas comme il l'a révélé pendant une entrevue avec ESPN. « C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir partager avec Marquinhos, c'est une personne incroyable. Il a été fondamental, c'est l'une des personnes les plus importantes ».

«Il m'aime bien, il a été un élément très important pour moi»

Pendant la suite de l'interview, Willian Pacho a confié à quel point il était fier d'être le coéquipier du patron du vestiaire du PSG. « Il m'aime bien, il a été un élément très important pour moi, quand il avait besoin de me parler, de me donner des conseils ». Marquinhos appréciera la flamme déclarée par son compère de défense.