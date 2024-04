PSG - OM : Guendouzi se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM pendant deux saisons, Mattéo Guendouzi a donc eu l'occasion de disputer un certain nombre de Classicos face au PSG. Et le frère de Marquinhos, Luan Aoas Correa, n'a pas du tout apprécié l'attitude du milieu de terrain français et le fait clairement savoir en le chargeant dans les colonnes du Parisien.

Prêté depuis l'été dernier par l'OM à la Lazio Rome (avec une option d'achat), Mattéo Guendouzi (25 ans) retrouve des couleurs en Serie A où il réalise une saison convaincante. Et son passage de deux ans sous la tunique de l'OM a laissé un goût amer à certains supporters du PSG, à commencer par le frère de Marquinhos.

« Marquinhos est gentil avec tout le monde »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Luan Aoas Correa évoque dans un premier temps l'état d'esprit du capitaine du PSG : « Son pire ennemi ? Dans le foot ? Le problème de Marqui, c’est qu’il aime les gens, il est gentil avec tout le monde (rires). Je cherche mais franchement, je ne sais pas », indique le frère de Marquinhos, avant de se lâcher sur Mattéo Guendouzi.

« Je le trouvais chiant, insupportable... »