PSG : Nouvelle tension avec un journaliste !

Habitué aux légers accrochages avec les médias français depuis sa nomination en tant qu'entraîneur du PSG il y a un an, Luis Enrique s'est retrouvé au coeur d'un nouvel échange assez surréaliste jeudi en conférence de presse. Et la tension était palpable dans la réponse du coach espagnol...

Nommé sur le banc du PSG à l'été 2023 en lieu et place de Christophe Galtier, Luis Enrique a réalisé une première saison 2023-2024 relativement convaincante dans la capitale, avec notamment un titre en Ligue 1 et un parcours jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais les derniers mois n'ont pas pour autant été de tout repos pour Enrique au PSG...

Certaines tensions pour Enrique

En effet, l'ancien coach du FC Barcelone s'est accroché à plusieurs reprises avec certains journalistes français au PSG, et notamment dans une séquence assez lunaire avec Alexandre Ruiz après un Rennes-PSG (1,1, le 8 octobre 2023). D'ailleurs, Enrique semble toujours aussi irrité par la négativité des journalistes à l'égard du PSG.

« Je vous trouvais positif, j'étais surpris »

Interrogé en conférence de presse jeudi, Luis Enrique dû répondre à une question sur les performances moyennes du PSG depuis deux rencontres, contre Girona (1-0) et Reims (1-1) : « Plus ou moins flamboyante ? Ah moins ! Je croyais que c’était plus brillant et je vous trouvais très positif. J’étais un peu surpris. C’est la vie. C’est le football », répond sèchement Enrique, reprochant donc subtilement à son interlocuteur de faire preuve de négativité. Une fois encore...