PSG - Malaise : Salaires, Covid... Neymar reçoit le soutien de Raymond Domenech !

Publié le 16 janvier 2021 à 1h45 par H.G.

Dans un contexte de crise au sein du football français qui pourrait conduire les joueurs de Ligue 1 à diminuer leurs émoluments, Raymond Domenech a taclé ceux qui estiment que ces salaires sont trop élevés en prenant exemple sur celui de Neymar.

Le football français est plus que jamais enfoncé dans une crise profonde. Tandis que Mediapro est censé arrêter de produire et de diffuser les matchs de Ligue 1 le 31 janvier prochain, la Ligue de Football Professionnel cherche activement un nouveau diffuseur et devrait lancer un appel d’offres en ce sens la semaine prochaine à en croire RMC Sport . Toutefois, cette quête promet d’être délicate, et ce d’autant plus que Canal + veut se délester de son lot 3, jugeant son montant excessif. Par conséquent, le risque d’un écran noir pour les matchs de Ligue 1 n’est pas à écarter, chose qui s’avérerait dramatique pour les finances de certains clubs, déjà privés des recettes prévues en droits tv alors que les matchs se jouent à huis clos.

« La moitié du salaire de Neymar est partagée entre nos hôpitaux, nos écoles et tout le reste »