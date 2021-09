Foot - PSG

PSG : Neymar met la pression sur les Parisiens !

Publié le 21 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré la victoire contre l'OL dimanche soir (2-1), Neymar affiche sa volonté de voir le PSG continuer à progresser.

La saison dernière, le PSG avait laissé filer de précieux points lors des premières journées de Ligue 1, ce qui avait coûté cher dans la course au titre perdu face au LOSC. Mais cette saison, le club de la capitale a parfaitement lancé sa saison en remportant ses 6 premiers matches de la saison. Cependant, le fond de jeu produit par l'équipe de Mauricio Pochettino est souvent critiqué. Et après la victoire contre l'OL (2-1), Neymar a d'ailleurs confirmé que le PSG devait encore progresser.

«On sait qu'on doit s'améliorer»