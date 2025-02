PSG : Neymar, Messi et Mbappé remplacés par «des abeilles qui piquent»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entre 2021 et 2023, le PSG a disposé d’un trio offensif étoilé avec Kylian Mbappé, Neymar, et Lionel Messi. Les trois vedettes étant désormais loin du club parisien, Paris s’est refait une jeunesse avec l’arrivée de jeunes prometteurs. Légende absolue des Rouge et Bleu, Luis Fernandez valide clairement la reconstitution offensive mise en place par Luis Enrique.

Le PSG a clairement évolué depuis l’arrivée de Luis Enrique en juillet 2023. Si le coach espagnol a totalement modifié la manière de jouer des Parisiens, l’effectif a lui aussi connu de nombreux changements. Si pendant de longues années, Paris a été porté par le duo Kylian Mbappé - Neymar, l’arrivée de Lionel Messi à l’été 2021 est venue former un trio étoilé.

Une nouvelle attaque pour le PSG

Cependant, malgré deux titres de champion de France, Kylian Mbappé, Neymar, et Lionel Messi n’auront jamais réussi à porter le club de la capitale vers les sommets en Ligue des Champions. Présent deux ans au PSG (2021-2023), l’octuple Ballon d’Or argentin aura connu deux éliminations successives en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Avec les départs de Neymar et de Messi en 2023, puis avec celui de Kylian Mbappé en juin 2024, le PSG a totalement renouvelé son secteur offensif. Désormais, ce sont Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, ou encore Désiré Doué qui sont chargés de provoquer le danger au sein des défenses adverses.

« Ils me font penser à des abeilles qui piquent, courent et mangent »

Alors que le PSG s’est largement imposé ce vendredi soir face à l’AS Monaco (4-1), Luis Fernandez se réjouit de la nouvelle force offensive à la disposition de Luis Enrique. « Luis Campos et Luis Enrique mettent en place une politique que j’aime. Je suis fan de tous ces jeunes qui jouent avec détermination, la bonne attitude et le bon comportement. Ils me font penser à des abeilles qui piquent, courent et mangent. Je leur dis bravo. Neymar, Messi, Mbappé avaient du talent, mais il fallait leur apporter le ballon », a ainsi confié l’ancienne gloire du PSG auprès du Parisien.