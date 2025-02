Signature au PSG : Il est prêt à tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG a officiellement annoncé les prolongations de Luis Enrique (jusqu’en 2027), de Vitinha, Nuno Mendes, et d’Achraf Hakimi jusqu’en juin 2029. Devenu un patron à Paris, le latéral droit marocain s’est dit très heureux de cette signature, et a affirmé vouloir tout donner pour le club parisien et ses supporters.

Le PSG a sécurisé l’avenir de certains de ses meilleurs éléments. Ce vendredi soir, en amont d’une très belle victoire acquise aux dépens de l’AS Monaco (4-1) du côté du Parc des Princes, le club de la capitale a officialisé les prolongations de Luis Enrique jusqu’en 2027, d’Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes jusqu’en juin 2029, mais aussi de Yoram Zague (jusqu’en 2028). A noter également que les jeunes Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach ont quant à eux signé leur premier contrat professionnel au PSG, et sont liés au club parisien jusqu’en 2027 désormais.

Vitinha jubile au PSG...

Pour le site du PSG, Vitinha a tenu à envoyer un beau message aux supporters parisiens : « J’ai beaucoup évolué depuis mon arrivée, y compris sur le plan humain. J’espère pouvoir être un élément important et je donnerai tout pour l’être. Ma famille se sent bien, moi aussi. J’aime la ville de Paris, j’aime venir travailler au Campus, j’aime les gens qui travaillent ici, j’aime le club. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je veux rester ici longtemps. »

...Tout comme Achraf Hakimi

Ce samedi, Achraf Hakimi en a fait de même : « Je les remercie aussi pour le soutien qu’ils me donnent, et qu’ils donnent à toute l’équipe, à chaque match, à chaque instant. On a encore beaucoup de grandes choses à accomplir ensemble, je donnerai tout pour ce maillot, j’espère qu’ils sont fiers de moi comme je le suis d’eux ! J’espère écrire une grande histoire à Paris avec eux », a confié le latéral Marocain, également auprès du site du club.