Foot - PSG

PSG : Neymar a reçu une demande totalement insolite !

Publié le 10 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Après la match nul obtenu sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (2-2), Jessy Moulin a dévoilé le contenu de sa discussion avec Neymar.

Dimanche soir, le PSG, déjà assuré de remporter son dixième titre de Champion de France, a concédé son troisième match nul de suite, contre Troyes au Parc des Princes (2-2). Et pourtant, les Parisiens avaient bien entamé la rencontre en menant rapidement 2 à 0 grâce notamment à un but sur penalty de Neymar. Avant de titrer, le Brésilien a d'ailleurs échangé quelques mots visiblement amusant avec Jessy Moulin. Et le portier de l'ESTAC dévoile le contenu de cet échange.

Moulin révèle sa discussion avec Neymar