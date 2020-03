Foot - PSG

PSG : Meunier dévoile le nom de son idole

Publié le 14 mars 2020 à 14h57 par La rédaction mis à jour le 14 mars 2020 à 14h58

Dans des propos accordés aux médias du PSG, Thomas Meunier a dévoilé le nom de son idole, et il ne s'agit pas d'un joueur défensif.