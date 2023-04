PSG : Messi se lance dans un énorme projet avec une star de Deschamps

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi semble se diriger de plus en plus vers un départ. Dans le même temps, l’Argentin s’est lancé dans un projet, en compagnie d’Antoine Griezmann, mais également Sergio Busquets, Sergi Roberto et Andrés Iniesta. En effet, ils ont investi dans Vicio, une chaîne de restauration en Espagne.

Au moment au Lionel Messi s’est envolé pour le Qatar afin de participer à la Coupe du monde, son avenir au PSG semblait presque scellé. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga devait prolonger avec le club de la capitale. C’était encore la tendance en février dernier, comme indiqué par Le 10 Sport .

Messi - PSG : La presse catalane relance le feuilleton https://t.co/I8tbSz4r3w pic.twitter.com/kAzlMoyAZy — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Messi investit en Espagne

Mais depuis, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions et ses derniers résultats sont décevants. Selon L’Équipe , une prolongation de Lionel Messi est désormais peu probable et même Nasser Al-Khelaïfi aurait changé d’avis sur la question. Un potentiel retour au FC Barcelone prend de plus en plus d’ampleur ces derniers jours. Le septuple Ballon d’Or y est encore très attaché et a d’ailleurs récemment investi en Espagne.

Griezmann également dans le projet