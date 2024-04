PSG : Mbappé va choquer le FC Barcelone, l’annonce XXL !

Thomas Bourseau

Le PSG ne se trouve pas dans la meilleure des positions avant d’aller défier le FC Barcelone pour une place en demi-finale de Ligue des champions après sa défaite à Paris à l’aller (3-2) et le non-match de Kylian Mbappé. Pour Le Parisien, Javier Pastore a tenu à rassurer tous les suiveurs du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé a traversé le quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone sans réellement peser sur l’issue du match. Sans tir cadré ni passe décisive, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’a donc pas pu empêcher la défaite des siens lors de la réception du Barça au Parc des princes (3-2).

Mbappé va écrire l’histoire avec le PSG ?

Le mardi 16 avril, soit dans un peu plus de 24 heures, le PSG se présentera à Montjuic sur la pelouse du FC Barcelone afin de réaliser ce qu’aucun club français n’a su faire par le passé : se qualifier au tour suivant d’une coupe d’Europe en ayant perdu la première manche. Et quand bien même Kylian Mbappé ne se trouve pas dans la forme de sa vie, le PSG pourrait tout de même valider son billet pour les demi-finales selon Javier Pastore pour Le Parisien . « Oui, car il possède d’autres profils de très haut niveau. Barcelone a été très intelligent en lui mettant en permanence deux joueurs sur le dos mercredi. Il a été très bien contrôlé. Mais en attirant les défenseurs, il libère des espaces pour les autres. Ce qui explique pourquoi on a beaucoup plus vu (Ousmane) Dembélé sur le côté droit dans ces situations d’un-contre-un qu’il aime tant ».

«Je suis persuadé qu’on va voir un grand Mbappé mardi»

Toutefois, Javier Pastore connaît Kylian Mbappé pour avoir partagé le vestiaire du PSG avec lui lors de sa dernière saison à Paris en 2017/2018. Pour l’Argentin, Mbappé sera même le plus performant pour se rattraper. « Je suis persuadé qu’on va voir un grand Mbappé mardi. Le connaissant un peu, c’est le joueur qui aura le plus d’envie de se qualifier. Avec la nécessité qu’a le PSG de marquer, il va prendre ses responsabilités et faire un très grand match ».

«Il n’y a aucune raison de douter de lui»