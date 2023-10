PSG : Mbappé se rate, ils jubilent !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne marche actuellement pas sur l’eau. Bien au contraire. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a de nouveau été muet mercredi à Newcastle (4-1) alors qu’il était confronté à un néophyte de la Ligue des champions : Jamaal Lascelles. De quoi faire jubiler Shay Givens et Rio Ferdinand outre-Manche.

Dans la continuité de sa prestation mitigée face à Clermont samedi dernier (0-0), Kylian Mbappé a une nouvelle fois été en difficulté sur la pelouse de Newcastle mercredi soir (4-1). La faute à sa forme physique actuelle ou bien la tactique des Magpies ? Un peu des deux.

«Il joue contre une superstar, Kylian Mbappé. Et il a été absolument brillant»

Sur le plateau de TNT Sports , l’ancien gardien de but Shay Givens a partagé sa surprise quant au match de Jamaal Lascelles face à Kylian Mbappé. « Avant le match, nous étions un peu inquiets de voir Mbappé affronter Lascelles. Il n'a jamais joué en Ligue des champions. Il joue contre une superstar, Kylian Mbappé. Et il a été absolument brillant » .

PSG : Riolo dégoupille sur Mbappé et ses «soirées de débauche» ! https://t.co/BEAgd1j6YS pic.twitter.com/efhpfMfY8W — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

«Ils ont joué un football très risqué et pressant, et cela a payé»