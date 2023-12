PSG : Mbappé rétablit une vérité

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est un visage incontournable du paysage français et plus seulement sportif. En effet, comme le baromètre Tagaday l’a révélé ces derniers jours, il est la quatrième personnalité la plus citée dans les médias français derrière trois politiques. Interrogé au printemps dernier sur la portée de sa parole, Mbappé a calmé le jeu.

Kylian Mbappé est une figure forte du football français et a vu son rôle et influence grandir au fil des années. D’ailleurs, en mars dernier, le sélectionneur Didier Deschamps en a même fait le capitaine de l’équipe de France alors qu’il n’était âgé que de 24 ans.

Avec une voix qui pèse, Kylian Mbappé vide son sac publiquement comme il l’entend

En début d’année, après des propos virulents de Noël Le Graët sur la situation sportive de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé avait réagi en demandant à l’ancien président de la Fédération française de football de ne pas manquer de respect à la légende qu’est le champion du monde 98. Un raz de marée médiatique s’en était suivi et au final, en plus des accusations de harcèlement sexuel dont il a fait l’objet, Le Graët a été écarté. Lorsqu’un sujet de société plutôt chaud fait son apparition, Kylian Mbappé ne s’emmure pas souvent dans un silence.

Mercato - PSG : Luis Enrique veut mettre un joueur à la porte ! https://t.co/GuKuxdYR4e pic.twitter.com/jAfatInsTK — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«Les gens le considèrent et parfois le surconsidèrent»