PSG : Mbappé relance une polémique vieille comme le monde !

Alexis Brunet

Dimanche dernier, le PSG se déplaçait sur la pelouse de l'OM, pour le Classique. Les Parisiens se sont imposés (0-2), mais ce n'est pas le résultat du match qui a fait le plus parler. Encore une fois, Kylian Mbappé a été le centre de l'attention, mais pas pour une bonne raison. Le champion du monde aurait insulté son entraîneur, Luis Enrique, qui avait décidé de le remplacer. Mais le Parisien n'est pas le premier à avoir agi de la sorte, les exemples ne manquent pas.

La 27ème journée de Ligue 1 s'est terminée en beauté dimanche soir, avec le Classique, entre l'OM, et le PSG. Ce sont les Parisiens qui se sont imposés, dans un Vélodrome très hostile, et bruyant. Mais au coup de sifflet final, et depuis, ce n'est pas la victoire des coéquipiers de Vitinha qui a le plus fait parler, mais plutôt l'attitude de Kylian Mbappé. Auteur d'une prestation plutôt terne, le champion du monde a été remplacé à la 65ème minute par Luis Enrique, face à Marseille. Déçu de sortir, pour ce qui était sûrement son dernier Classique, l'attaquant s'est alors fendu d'un « fils de p*** » , envers le coach parisien, qui a, malheureusement pour lui, été capté par les caméras de Prime Video .

Aurier avait dérapé au sujet de Blanc

Mais Kylian Mbappé n'est pas le premier a insulté son entraîneur, ni le premier à le faire au PSG. En février 2016, c'est Serge Aurier qui avait dérapé. Le défenseur avait insulté Laurent Blanc, alors entraîneur du club de la capitale, de « fiotte » , lors d'un live Periscope. L'international ivoirien avait par la suite été mis à pied à titre conservatoire par son employeur, et il avait retrouvé la compétition en avril. Il n'avait toutefois pas fait de vieux os à Paris, puisqu'il avait été vendu à Tottenham, lors du mercato estival suivant.

